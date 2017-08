Suche nach vermissten US-Seeleuten vor Singapur dauert an

Quelle: Reuters Suche nach vermissten US-Seeleuten vor Singapur dauert an

Nach dem Zusammenstoß eines amerikanischen Kriegsschiffs mit einem Öltanker im Meer vor Singapur werden immer noch zehn US-Soldaten vermisst. Die Suche, an der sich auch mehrere andere Nationen beteiligen, dauert nach Angaben der amerikanischen Pazifikflotte am Dienstag noch an. Befürchtet wird, dass die zehn Seeleute des Lenkwaffenzerstörers USS John S. McCain ertrunken sind.