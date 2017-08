"Migranten kaufen auf Staatskosten in Boutiquen ein": Samuel L. Jackson mit Flüchtling verwechselt

Der Hollywood-Star Samuel L. Jackson und der Basketballspieler Earvin „Magic“ Johnson erholten sich in Italien und sorgten unwillkürlich für eine Debatte um die Flüchtlingspolitik in Europa. Das Foto von zwei Amerikanern, die in dem italienischen Badeort Forte dei Marmi auf einer Bank saßen, rief in sozialen Medien eine echte Empörung hervor.