Spektakuläre Sonnenfinsternis in USA [LIVESTREAM]

In den USA hat um 18:04 Uhr MEZ die totale Sonnenfinsternis begonnen. Zum ersten Mal in den letzten 99 Jahren umfasst die Eklipse das Territorium von der westlichen bis zur östlichen Küste des Landes. Deswegen wurde sie die "große Sonnenfinsternis" getauft. Einwohner des Bundestaates Oregon können diese astronomische Erscheinung seit 19:21 Uhr als erste beobachten.

Trotz des dichten Nebels versammelten sich in der Stadt Newport Tausende Zuschauer, um sich die Sonnenfinsternis anzusehen. Die totale Eklipse wird in 14 Bundesstaaten zu sehen sein, von Oregon bis South Carolina. In anderen wird die Sonnenfinsternis nur partiell sein.

