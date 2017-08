Brigitte Macron erhält doch Status einer "Première Dame"

Frankreichs "Première Dame" Brigitte Macron erhält gut drei Monate nach Amtsantritt ihre Mannes Emmanuel eine offizielle Rolle. Die First Lady werde mit dem Staatschef ihr Land auf internationaler Ebene repräsentieren und sich in den Bereichen Erziehung, Gesundheit oder Kultur engagieren. Das geht aus einer sogenannten Transparenz-Charta hervor, die der Élyséepalast am Montag veröffentlichte.