"Trump makes partying great again": Ecstasy-Pillen mit Trump-Porträt in Niedersachsen geschmuggelt

Rund 5.000 Ecstasy-Tabletten mit dem Konterfei von US-Präsident Donald Trump hat die Autobahnpolizei im Nordwesten Deutschlands in einem Auto aus Österreich sichergestellt. Die Drogen wurden während einer Verkehrskontrolle am Samstagabend auf der Autobahn 30 entdeckt, wie eine Polizeisprecherin im niedersächsischen Osnabrück am Montag sagte.