Kleine Islamisten: Belgische Erzieher klagen über radikalen Islam in Kindergärten

Quelle: Reuters

Mitarbeiter eines Kindergartens in Belgien haben erklärt, dass ein Teil der Kinder unter dem Einfluss des radikalen Islams steht. Einige Kinder zitieren Gedichte aus dem Koran während sie mit ihren Altersgenossen spielen, hieß es in einem internen Bericht. Sie wollen freitags nicht in den Kindergarten gehen und ein Mädchen wollte die Hand nicht zur Begrüßung geben.