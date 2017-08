USA bekommen neuen russischen Botschafter

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den ehemaligen stellvertretenden Außenminister Russlands Anatoli Antonow zum neuen Botschafter der Russischen Föderation in den USA ernannt.

"Laut dem Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation ist Anatoli Antonow zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Russlands in den USA ernannt worden", hieß es einem Pressebericht, der auf der Webseite des Kremls veröffentlicht wurde. Außerdem wurde Antonow zum ständigen Beobachter Russlands bei der Organisation Amerikanischer Staaten in Washington ernannt. Der ehemalige russische Botschafter in den USA war Sergej Kisljak.

Mehr lesen - Anti-Russland-Politik: US-Botschaft in Russland schränkt Antragsmöglichkeiten für Einreise-Visa ein