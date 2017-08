Haftstrafe: 87-jähriger australischer Geistlicher leitete Gulag-ähnliches Straflager

Quelle: www.globallookpress.com Haftstrafe: 87-jähriger australischer Geistlicher leitete Gulag-ähnliches Straflager (Symbolbild)

Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 87 Jahre alter Geistlicher in Australien zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Brisbane sah es am Montag als erwiesen an, dass sich der Angehörige eines katholischen Ordens zwischen 1978 und 1983 in einem Waisenheim an neun Jungen verging. Richter William Everson bezeichnete den Mann als „bösartigen Pädophilen“, der in der Mitte der australischen Gesellschaft ein Gulag-ähnliches Straflager geleitet habe.