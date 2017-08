Finnisches Gericht nennt Namen des Messerstechers von Turku – Ermittlung wegen Terrorverdachts

Quelle: Reuters Finnisches Gericht: Messerangreifer von Turku ist 18-jähriger Asylbewerber aus Marokko Abderrahman Mechkah

Der 18-jährige Asylbewerber aus Marokko, gegen den im Fall eines Messerangriffs in Turku ermittelt wird, heißt Abderrahman Mechkah. Das gab ein finnisches Gericht am Montag laut Reuters bekannt. Der Vorwurf laute Mord und versuchter Mord mit terroristischem Vorsatz, hieß es in einer Presseerklärung. Meckah wird momentan wegen einer Schusswunde an der Hüfte ärztlich behandelt, die Polizei beantragte seine Festnahme.