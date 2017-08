Neun Verletzte durch Rauchbombe auf kurdischer Veranstaltung in Berlin-Spandau

Quelle: Reuters Neun Verletzte durch Rauchbombe auf kurdischer Veranstaltung in Berlin-Spandau (Illustration)

Unbekannte haben am Sonntagabend auf einer kurdischen Veranstaltung in Berlin-Spandau einen Rauchgas-Wurfkörper gezündet, teilte die Stadtpolizei am Montagmorgen mit. 400 Teilnehmer hätten die Zusammenkunft "fluchtartig" verlassen, berichtet rbb. Neun Menschen sollen den Rauch eingeatmet haben und dadurch verletzt worden sein. Nach ambulanter Behandlung konnten sie am selben Abend die Krankenhäuser verlassen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.