Autobahnpolizei hilft Tourist aus Dänemark bei Tunnelangstanfall

Vor dem Emstunnel in Ostfriesland ist die Autobahnpolizei am Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Ein an einer Tunnelphobie leidende Däne hielt auf der Autobahn 31 bei Leer sein Wohnmobil an und weigerte sich, durch die Unterführung in Richtung Holland weiterzufahren. Einige vorbeifahrende Fahrer alarmierten die Polizei.