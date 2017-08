Schuhe aus dem 3D-Drucker: Adidas fährt Produktion in "Speedfactory" hoch

Quelle: Reuters Adidas fährt Produktion in "Speedfactory" hoch (Archivbild)

Der Sportartikelhersteller Adidas hat in diesem Sommer die Serienproduktion von Sportschuhen gestartet, die zum Teil aus dem 3D-Drucker kommen sollen. Standort ist die "Speedfactory" im fränkischen Ansbach, die der Kunststoffverarbeiter Oechsler erbaut hat und betreibt. Dort und in einer zweiten, noch im Aufbau befindlichen Fabrik in der US-Stadt Atlanta sollen mittelfristig pro Jahr jeweils 500.000 Paar weitgehend automatisiert hergestellte Schuhe kreiert werden.