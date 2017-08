UNO liefert mit Russlands Unterstützung 200 Tonnen Hilfsgüter nach Homs

Die Vereinten Nationen haben in den vergangenen 24 Stunden mit Unterstützung des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien 200 Tonnen Nahrungsmittel in die Stadt Tel Amrah im Gouvernement Homs geliefert. Zur selben Zeit behandelten russische Militärärzte 53 Einheimische.