Waldbrand führt zu Bahnchaos in Südfrankreich

Quelle: Reuters Waldbrand führt zu Bahnchaos in Südfrankreich (Symbolbild)

Ein Waldbrand östlich von Marseille hat zu einem Chaos im Zugverkehr der Region geführt. In der Region halten sich in der Urlaubssaison viele Touristen auf. Nach Angaben des Nachrichtensenders Franceinfo und der Nachrichtenagentur AFP mussten Ungefähr 4.000 Fahrgäste der Bahngesellschaft SNCF in den Bahnhöfen von Marseille, Nizza oder Toulon übernachten.