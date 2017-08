Österreichs Außenminister kritisiert Recep Tayyip Erdoğan für Wahl-Einmischung

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat die Einmischung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in den deutschen Wahlkampf und in die inneren Angelegenheiten der EU-Länder scharf kritisiert. "Die ständige Einmischung Erdoğans in innere Angelegenheiten anderer Staaten - so etwas findet ja nicht nur in Deutschland statt - lehne ich ganz klar ab", sagte Österreichs Chefdiplomat der "Welt am Sonntag".