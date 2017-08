Irakische Armee beginnt Bodenoffensive auf IS-Bastion

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Die irakische Armee hat ihre seit längerem erwartete Bodenoffensive auf eine der letzten größeren IS-Bastionen im Norden des Landes begonnen. Die in der Stadt Tal Afar verschanzten Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat müssten «aufgeben oder sterben», sagte Ministerpräsident Haidar al-Abadi am Sonntagmorgen in einer Fernsehansprache. Am Dienstag hatte die irakische Luftwaffe damit begonnen, die Bodenoffensive mit Luftangriffen auf IS-Stellungen vorzubereiten.