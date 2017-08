Zu viele Boykotte: Donald Trump sagt Teilnahme an Kennedy-Center-Feiern ab

Quelle: Reuters Zu viele Boykotte: Donald Trump sagt Teilnahme an Kennedy-Center-Feiern ab

Nach Boykottankündigungen mehrerer Preisträger hat US-Präsident Donald Trump seine Teilnahme an den diesjährigen Feiern anlässlich der Kennedy-Center-Auszeichnungen abgesagt. Er und First Lady Melania Trump hätten sich entschieden, sich nicht an den Aktivitäten zu beteiligen, um den Geehrten ein Feiern "ohne politische Ablenkungen" zu ermöglichen, teilte das Weiße Haus am Samstag mit.