Türkischer Vizepremier nennt Reaktion auf Recep Tayyip Erdoğans Wahlaufruf unverschämt

Der türkische Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdağ hat die deutschen Reaktionen auf den Bundestagswahlaufruf von Präsident Recep Tayyip Erdoğan scharf zurückgewiesen. «Es sind respektlose, sehr unverschämte Äußerungen, die die Grenzen des Anstands überschreiten», sagte der Politiker am Samstag. Dabei machte Bekir Bozdag deutlich, dass der Präsident sich nur an die wahlberechtigten türkischen Staatsbürger in Deutschland gewandt habe, nicht an die anderen Bürger Deutschlands.