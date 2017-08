Motorradfahrer landet in Schlucht – Mehrere Knochenbrüche und [VIDEO]

© Screenshot vom YouTube-Video Motorradfahrer landet in Schlucht – Mehrere Knochenbrüche und [VIDEO]

Der US-Motorradfahrer Matthew Murray ist nur durch ein Wunder am Leben geblieben, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und in eine Schlucht abstürzte. Der Vorfall ereignete sich unweit der kalifornischen Stadt Calabasas. Den dramatischen Absturz hielt eine Kamera fest, die am Steuer des Bikes befestigt war.