Österreichische Soldaten verstärken Kampf gegen illegale Migration in Tirol

Österreich hat die Suche nach illegal eingereisten Migranten im Bundesland Tirol verstärkt. Unweit des Brenners wurden bei der Kontrolle von Güterzügen in der Nacht zum Samstag auch Soldaten eingesetzt. Es seien dadurch nicht mehr Migranten aufgegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Die Soldaten überprüften im Bahnhof Steinach am Brenner zusammen mit Polizisten Güterzüge aus Italien. In diesen Zügen hatten sich in den vergangenen Wochen immer mehr Flüchtlinge versteckt. Im August waren es bislang gut zwei Dutzend. Die Menschen kämen nach Polizeiangaben meist aus Somalia, Gambia und Nigeria. Sie versteckten sich in den Zügen zwischen Containern.

Insgesamt sollen 70 Soldaten der Polizei beim Kampf gegen illegale Migration helfen. Die Armeeangehörigen sind bei diesem sogenannten Assistenzeinsatz dem Innenministerium unterstellt. In der Flüchtlingskrise hat die Alpenrepublik bereits mehrfach Soldaten an der Grenze zu Ungarn und Slowenien mit eigentlich polizeilichen Aufgaben betraut. (dpa)

Mehr lesen: Grenzkontrollen: Italien bestellt österreichischen Botschafter ein