Ein Toter bei Schlägerei zwischen Migranten bei Calais

Quelle: Reuters Ein Toter bei Schlägerei zwischen Migranten bei Calais (Archivbild)

Bei einer Schlägerei zwischen Migranten in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Calais ist ein 22-Jähriger aus dem Sudan erstochen worden. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Vorfall habe sich am Freitagabend in einer sozialen Einrichtung in Divion südöstlich von Calais abgespielt, berichteten der Radiosender Franceinfo und andere französischen Medien am Samstag.