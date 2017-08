Finnische Polizei ermittelt gegen Angreifer von Turku wegen Terrorismus

Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund. Bei dem Angriff in der Innenstadt am Freitag kamen zwei Bürger Finnlands ums Leben. Zehn Menschen kamen mit Verletzungen davon. Unter den Verletzten waren ein Italiener und zwei Schweden.