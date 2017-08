Australierin überlebt drei Terror-Anschläge in drei Monaten

Quelle: www.globallookpress.com Australierin überlebt drei Terror-Anschläge in drei Monaten (Symbolbild)

Die 26-jährige Julia Monaco aus Melbourne hat in den vergangenen drei Monaten gleich drei Terror-Anschläge überlebt. Vor dem Terroranschlag in Barcelona am 17. August entkam sie den Attacken in London und Paris. "Ich will bislang nicht nach Hause zurückkehren. Ich will all diese Orte besichtigen, derentwegen ich hierhergereist bin", erzählte die Australierin im Interview mit dem TV-Sender "Nine Network".