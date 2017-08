Missbrauchsverfahren gegen Filmregisseur Roman Polanski wird nicht eingestellt

Regisseur Roman Polanski hat vor einem Gericht in Los Angeles erneut eine Niederlage erlitten. Richter Scott Gordon lehnte am Freitag ein Gesuch des 84-jährigen Filmemachers auf Einstellung eines Missbrauchsverfahrens ab. Im Falle seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten muss Roman Polanski somit weiterhin eine Haftstrafe wegen eines vor 40 Jahren begangenen Sexualverbrechens befürchten.