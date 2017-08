Venezuelas Ex-Generalstaatsanwältin Luisa Ortega flieht nach Kolumbien

Quelle: Reuters Venezuelas Ex-Generalstaatsanwältin Luisa Ortega flieht nach Kolumbien

Die von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro abgesetzte Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist trotz eines Ausreiseverbots nach Kolumbien geflohen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Abgeordneten Germán Ferrer, landete sie am Freitag in der Hauptstadt Bogotá. Ortega war zunächst per Boot auf die Karibikinsel Aruba übergesetzt und von dort in einem Privatflugzeug nach Kolumbien geflogen.