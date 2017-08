Libanons Armee beginnt Offensive gegen IS an Syriens Grenze (Archivbild)

Die libanesische Armee hat den Beginn einer Offensive gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" im Osten des Landes verkündet. Der Militäreinsatz nahe der Grenze zu Syrien sei "im Namen des Libanon, der gefangenen Soldaten und des Blutes der Märtyrer" gestartet worden, erklärte Armee-Chef Joseph Aoun am Samstagmorgen über Twitter. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, die Armee beschieße IS-Positionen mit Artillerie.

Der IS kontrolliert im Osten Libanons Gebiete am Rande der Grenzstädte Ras Baalbek und Al-Kaa. Die Extremisten haben noch immer neun libanesische Soldaten in ihrer Gewalt, die sie bei Gefechten mit der Armee im Jahr 2014 gefangen genommen haben.

Anfang August hatten mehr als 1.000 Kämpfer des syrischen Al-Kaida-Ablegers das libanesische Grenzgebiet in Richtung des syrischen Gouvernements Idlib verlassen. Darauf einigte sich die Gruppe nach erbitterten Kämpfen mit der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah, die Syeriens Regierungstruppen unterstützt. (dpa)

