Polizeiquellen: Barcelona-Attentäter soll beim Sondereinsatz in Cambrils erschossen worden sein

Der Fahrer des Kleintransporters, der am Vortag in eine Menschenmenge in Barcelona gerast war, soll einer der Verdächtigen sein, die bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zum Freitag in Cambrils erschossen worden waren. Das teilte die Zeitung El Pais mit Verweis auf Sicherheitsquellen mit. Der Name des Täters wurde jedoch nicht genannt.