Quelle: www.globallookpress.com Brandenburger Tor wird nicht in spanischen Nationalfarben angeleuchtet

Nach den Terroranschlägen in Spanien wird das Brandenburger Tor nicht in den Farben der spanischen Flagge angestrahlt. Das teilte das Presse- und Informationsamt des Bundeslandes Berlin am Freitag mit. Die Gründe für diese Entscheidung wurden jedoch nicht genannt.