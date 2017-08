Protest gegen Braunkohleabbau: Klimacamp im Deutschland gestartet

Quelle: www.globallookpress.com Protest gegen Braunkohleabbau: Klimacamp im Deutschland gestartet

Mit dem Start eines "Klimacamps" hat am Freitag in Deutschland ein umfassender Protest gegen den Braunkohleabbau begonnen. Bis zu 6.000 Teilnehmer sollen nach und nach auf einem Acker im Rheinland am Tagebau Garzweiler eintreffen.