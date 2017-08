Messerattacke in Wuppertal – eine Person getötet, eine verletzt

Am Freitagnachmittag wurde im nordrhein-westfälischen Elberfeld nach einer Messerstecherei in einem Geschäft ein Polizeieinsatz eingeleitet. Beim dem Angriff wurden zwei Personen verletzt, eine davon tödlich. Die Ursachen des Vorfalls werden ermittelt.

Der Vorfall soll sich um 14:45 Ortszeit vor einem Friseursalon nahe des Hauptbahnhofs ereignet haben, berichtet die Westdeutsche Zeitung. Laut Angaben des WDS sei ein Streit in eine Messerstecherei eskaliert, wobei ein 31-jähriger Iraker getötet und sein 25-jähriger Bruder verletzt wurden. Die genaue Anzahl der Täter bleibt unbekannt. Sie seien nach wie vor flüchtig, Augenzeugen zufolge könnten sie sich in benachbarten Häusern verschanzt haben. Der SEK-Sondereinsatz dauert an, die Polizei durchsucht systematisch angrenzende Gebäude. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

#Wuppertal: Großeinsatz nach Messerstecherei in der Nähe der City-Arkaden. Polizei: Täter hat sich vermutlich in einem Gebäude verschanzt. pic.twitter.com/vNUCfg6ihi — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 18 августа 2017 г.