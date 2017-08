Polizist geht allein gegen vier Terroristen in Cambrils vor

Quelle: Reuters Polizist geht allein gegen vier Terroristen in Cambrils vor

Nach dem Terroranschlag in Barcelona ist in der Nacht eine ähnliche Attacke in der Küstenstadt Cambrils passiert. Fünf Terroristen fuhren mit einem Audi A3 in eine Menschenmenge. Dann fuhr der Wagen in eine von den Polizisten aufgestellte Sperre, der Wagen kippte schließlich um. Die Terroristen stiegen aus und griffen Passanten mit Messern, Macheten und Äxten an.