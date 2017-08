Bürgermeister von Seattle: Lenin-Denkmal gehört abgerissen

© www.wikipedia.org Bürgermeister von Seattle: Lenin-Denkmal gehört abgerissen

Der Bürgermeister von der Stadt Seattle im US-Bundesstaat Washington, Ed Murray, hat am Donnerstag offiziell aufgefordert, das Denkmal zu Ehren der Konföderierten-Soldaten sowie das Lenin-Denkmal abzureißen. "In den letzten Tagen äußerten viele unsere Mitbürger ihre Besorgnis und ihre Enttäuschung über die Symbole des Hasses, des Rassismus sowie der Gewalt, die in unserer Stadt existieren", hieß es in der Erklärung des Bürgermeisters.