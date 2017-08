"Das ist Nazi-Amerika": US-Amerikanerin entdeckt Hakenkreuzflagge am Nachbarhaus [VIDEO]

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat North Carolina, Page Braswell, erlebte ein Paar schockierende Minuten, als einem Nachbarn begegnete, an dessen Haus eine Hakenkreuzflagge wehte. Ein Video, das Braswell auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, zeigt, dass Page die Flagge bemerkte, als sie am Haus vorbeifuhr. Sie fragte den Mann, warum diese Flagge an der Wand seines Hauses hängt, er erwiderte aber mit Drohungen.