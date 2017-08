Erstes Online-Gericht in China gegründet

Quelle: www.globallookpress.com

In der chinesischen Stadt Hangzhou, die als E-Commerce-Hub gilt, wurde das erste Gericht eingerichtet, das sich auf Internetbezogene Rechtsfälle spezialisiert, teilte Central China Television, der größte Fernsehsender in der Volksrepublik China mit. An der Eröffnungszeremonie beteiligten sich Präsident des Obersten Volksgerichtshofs der Volksrepublik China Zhou Qiang.