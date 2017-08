Hai-Attacke auf Phuket: Japaner in Ferse gebissen

© Det Sueasa Kamala Rescue Team Det Sueasa Kamala Rescue Team

Auf der Insel Phuket in Thailand wurde ein japanischer Tourist am Mittwoch von einem Hai angegriffen, teilte das Nachrichtenportal Phuket News mit. Der 37-jährige Japaner surfte etwa 200 Meter von der Küste entfernt, als der Fisch den Touristen aus aller Kraft in seine linke Ferse hineinbiss.