Massengrab in Mexiko gefunden: Mehr als 600 Überreste menschlicher Knochen

Quelle: www.globallookpress.com

Im Norden Mexikos sind in einem Massengrab mehr als 600 Überreste menschlicher Knochen entdeckt worden. Der Fundort liegt in der Nähe der Stadt Tijuana, an der Grenze zu den USA, teilte eine Vereinigung für Vermisste in der Region Baja California mit. Die Polizei konnte den Massengrab finden, nachdem ein verhafteter Drogenhändler einen Tipp dazu gegeben hatte.