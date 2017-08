Hobby-Schatzsucher entdecken Chiffriergerät aus Zweitem Weltkrieg

Hobby-Schatzsucher in Deutschland haben ein äußerst seltenes Chiffriergerät aus der Nazi-Zeit entdeckt und dem Deutschen Museum in München übergeben. Vermutlich habe das sogenannte Schlüsselgerät 41 seit Kriegsende in dem Versteck in einem Wald in der Nähe von München gelegen, teilte das Museum am Donnerstag mit.