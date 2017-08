"Brennendste" Frage des Wahlkampfs: Welches ist das Lieblings-Emoji von Angela Merkel?

"Brennendste" Frage des Wahlkampfs: Welches ist das Lieblings-Emoji von Angela Merkel?

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Mittwoch mit vier YouTube-Bloggern getroffen. Während des Gesprächs wurden verschiedene Themen angesprochen. Unter anderem fragte man die Politikerin, welche Emodjis sie am häufigsten und am liebsten gebraucht. Merkel antwortete darauf, dass ihr Lieblings-Emoji der Smiley ist. "Wenn’s gut läuft, kommt noch ein kleines Herzchen dran", erzählte Merkel. Wenn es schlechter für sie läuft, dann wähle sie eine Schnute.