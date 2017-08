Spieler sind wichtig – Farbe auch: Chinesischer FC lässt Stadion in Gold streichen und siegt

© www.thesun.co.uk Spieler sind wichtig – Farbe auch: Chinesischer FC lässt Stadion streichen und siegt

Es gibt verschiedene Mittel, um die Leistungen eines Fußballteams auf ein höheres Niveau zu bringen. Die einen können neue Spieler für unvorstellbare Geldsummen kaufen, die anderen finden abweichende, aber nicht minder interessante Varianten. So hat der chinesische Fußballklub Guangzhou R&F sein Heimstadion in Gold streichen lassen – und anschließend in fünf aufeinanderfolgenden Spielen gesiegt.