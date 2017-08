Der Versuchung verfallen: Israelischer Cannabis-Wächter beim Kiffen ertappt

Quelle: Reuters Der Versuchung verfallen: Israelischer Cannabis-Wächter beim Kiffen ertappt

Ein Wachmann, der einen Transport von medizinischem Cannabis sichern sollte, ist in Israel von der Polizei selbst beim Kiffen erwischt worden. Polizisten seien bei einem Einsatz nahe der Ortschaft Nescher im Norden des Landes auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser in einem Cannabis-Transportwagen rauchend neben dem Fahrer gesessen habe, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Auch in der Tasche des Fahrers wurden "Drogen zum Eigengebrauch" gefunden.