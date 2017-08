Berater von Donald Trump: USA führt Wirtschaftskrieg gegen China

Der Chefstratege des US-Präsidenten, Stephen Bannon, hat in einem Interview der Zeitschrift American Prospect erklärt, dass sein Land einen Wirtschaftskrieg gegen China führt. "Es gibt einen Wirtschaftskrieg zwischen uns und China. Das ist buchstäblich so. Sie schämen sich nicht, darüber zu sprechen, was sie tun. Einer von uns wird in 25 oder 30 Jahren zum Hegemon und das sind sie, falls wir unseren Kurs nicht wechseln."