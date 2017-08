AfD ruft Deutsche irrtümlich auf, sich schweizerischen Berg zurückzuholen

Im Vorfeld der anrückenden Bundestagswahlen wollte die Alternative für Deutschland die Probleme des Gesundheitswesens in ländlichen Regionen auf ihr Wahlprogramm setzen. Die Abbildung des 4.478 Meter hohen schneebedeckten Matterhorn sollte am besten zum Konzept passen. Nur steht der Berg nicht in Deutschland, sondern an der schweizerisch-italienischen Grenze.