Maria Sacharowa: Umsetzung von US-Aussagen zu Nordkorea kann zu Apokalypse führen

Falls die USA ihre Aussagen zum Nordkorea-Problem umsetzen, dann ist es ein Szenario eines Weltuntergangs, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch. "Es ist wirklich das, was alle interessiert. Denn dieses Muskelspiel geht um Atomwaffen und Nukleartechnologien herum. Falls das, was wir aus Washington hören, umgesetzt wird, dann ist es sicherlich ein apokalyptisches Szenario", betonte Sacharowa.