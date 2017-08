Mega "Game of Thrones"-Panne: Folge kommt fünf Tage zu früh in Spanien raus

Ein schweres Versehen beim Pay-TV-Sender HBO Spanien hat bei Fans der Erfolgsserie "Game of Thrones" Riesenfreude ausgelöst. Versehentlich habe der Sender die sechste Episode der derzeit laufenden siebten Staffel bereits am Mittwoch und damit vier Tage zu früh ausgestrahlt - denn eigentlich sollte die Folge erst am 20. August in den USA Premiere haben, wie die Zeitung La Vanguardia berichtete. In Spanien war die Ausstrahlung für den 21. August geplant.