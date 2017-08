Ureinwohner feiern: Gericht stärkt Schutzgebiete in Brasilien

In einem wichtigen Grundsatzurteil hat der Oberste Gerichtshof in Brasilien am Mittwoch den Schutz von drei großen Gebieten indigener Völker im Amazonasgebiet bestätigt. Wie das Portal O Globo berichtete, scheiterte der Bundesstaat Mato Grosso mit seiner Klage, einen Teil der Gebiete zu beanspruchen.