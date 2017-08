Spanien bereitet sich auf Flughafenchaos vor - 25 Tage Streik im September

Quelle: www.globallookpress.com Spanien bereitet sich auf Flughafenchaos vor - 25 Tage Streik im September

An Spaniens Flughäfen drohen im kommenden Monat erhebliche Probleme: Die Mitarbeiter der Flughafenbetreiber Aena und Enaire haben vom 15. September an einen landesweiten Streik angekündigt, der 25 Tage dauern soll. Dies teilte die Gewerkschaft UGT am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Arbeitnehmervertretungen forderten vor allem die Schaffung neuer Stellen und bessere Löhne, berichteten spanische Medien.