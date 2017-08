Syrisches Außenamt: USA und Großbritannien sollen Terroristen chemische Waffen geliefert haben

Quelle: Reuters Syrisches Außenamt: USA und Großbritannien sollen Terroristen chemische Waffen geliefert haben

Die Giftstoffe, die in den von Terroristen verlassenen Lagern gefunden wurden, seien aus den USA und Großbritannien geliefert worden, erklärte der syrische stellvertretende Außenminister, Faisal Mekdad, in der Pressekonferenz in Damaskus.