Chinesischer Romanautor 22 Jahre nach vierfachem Mord festgenommen

Der bekannte chinesische Schriftsteller Liu Yongbiao ist 22 Jahre nach einem vierfachen Mord unter Tatverdacht festgenommen worden, wie die Polizei in Huzhou in der Ostprovinz Zhejiang am Mittwoch bestätigte. Der 53-Jährige soll die Tat gestanden und den Polizisten gesagt haben: "Ich habe die ganze Zeit auf euch gewartet", wie ihn die Zeitung Sixth Tone zitierte.