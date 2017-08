Sierra Leone plant Massenbegräbnis nach Erdrutsch und Überschwemmungen – bis zu 500 Tote

In dem von einem verheerenden Erdrutsch und Überschwemmungen heimgesuchten afrikanischen Staat Sierra Leone hat am Mittwoch eine siebentägige, landesweite Trauer um die Opfer begonnen. Ihre Zahl wird auf mehrere hundert Getötete und Verletzte geschätzt - die Leichenhäuser der Krankenhäuser sind bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen und können sie kaum noch aufnehmen.