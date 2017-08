US-General bestätigt Stopp der CIA-Waffenlieferungen an Anti-Assad-Kämpfer in Syrien

Ein ranghoher US-General hat bestätigt, dass die Regierung von Präsident Donald Trump die verdeckten Waffenlieferungen der CIA an syrische Regierungsgegner gestoppt hat. "Ich denke, es basierte auf einer Bewertung des Programmes. Darauf, was wir damit erreichen wollen. Auf der Machbarkeit, damit voranzukommen", sagte der Kommandeur der US-Spezialeinheiten, Tony Thomas, am Freitag bei einer Konferenz in Aspen.